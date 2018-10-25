В Краснодарском крае непогода оставила без света около 9,7 тысяч человек

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Около 9,7 тысячи человек в Краснодарском крае остались без электроснабжения из-за сильного дождя и ветра до 14 метров в секунду, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

По данным министерства, с 6.40 четверга из-за неблагоприятных погодных условий происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Туапсинском и Адлеровском районах (около 9,7 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей – 8 МВт", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к аварийно-восстановительным работам привлечена 21 бригада в составе 88 человек и 28 единиц техники.