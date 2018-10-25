В Приморье при опрокидывании лодки погиб рыбак

ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Лодка с четырьмя рыбаками перевернулась в шторм на озере Ханка в Приморье, двое спаслись, один погиб, еще одного ищут, сообщает Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Сообщение о том, что на озере Ханка у села Степное перевернулась лодка с людьми на борту, поступило 24 октября.

"По предварительной информации, четверо мужчин, несмотря на сильный ветер, дождь и большую волну поехали на лодке проверять рыболовные сети и перевернулись. В результате происшествия двоим мужчинам удалось спастись", — говорится в сообщении.

В район происшествия направили спасателей поисково-спасательного подразделения Владивостокского филиала ДВРПСО МЧС России города Спасск-Дальний. Они нашли тело одного из рыбаков, передали сотрудникам полиции. Поиски второго пропавшего продолжаются.