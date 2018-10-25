Подразделения МЧС в Приамурье переведены в режим повышенной готовности

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 окт — РИА Новости. Подразделения ГУ МЧС России по Амурской области переведены в режим повышенной готовности, в области ожидается снег, дождь и усиление северного ветра, сообщает региональный главк МЧС.

"Согласно информации Амурского центра гидрометеорологической службы, с 26 по 28 октября в большинстве районов Приамурья ожидаются снег, дождь, переходящий в мокрый снег, усиление северного ветра в порывах до 15-20 м/сек. Главное управление МЧС России по Амурской области и его структурные подразделения в связи с возможными ухудшениями погоды с 26 октября 2018 года функционируют в режиме повышенной готовности", — говорится в информации.

Уточняется, что заблаговременно в готовность приведены подвижные, мобильные и стационарные пункты обогрева, муниципалитетам рекомендовано подготовится к непогоде, по радиосети в СВ-диапазоне проводится оповещение водителей-дальнобойщиков.

Администрация Благовещенска сообщает, что с вечера пятницы в городе установят режим повышенной готовности.

"Управление по делам ГОЧС города Благовещенска предупреждает о том, что с 20 часов 00 минут (14.00 мск) 25 октября до 20.00 (14.00 мск) 28 октября на территории города Благовещенска установлен режим "повышенной готовности" в связи с погодными условиями", — говорится в информации.

МЧС предупреждает, что непогода может нарушить работу объектов ЖКХ и энергетики, стать причиной аварий на ЛЭП и ДТП.