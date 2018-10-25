В Еврейской автономной области котельную остановили из-за долгов за уголь

ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Котельную в поселке Теплоозерск в ЕАО остановили из-за долгов за уголь, ее планируют запустить в течение дня, сообщает правительство региона.

В поселке живет около 3,6 тысячи человек. Сейчас там около 7 градусов тепла, ясно.

"Сегодня утром по причине несвоевременной оплаты за поставленный уголь произошла остановка котельной в поселке Теплоозерск… Состоялось экстренное совещание с представителями ресурсоснабжающей компании и администрации Облученского района, найдено техническое решение, которое с 9 утра начало реализовываться. В течение дня будет поставлен уголь на котельную и ее работа возобновится", — говорится в сообщении.

Также в четверг пройдет встреча губернатора области, руководства администрации района с генеральным директором УК "Востокцемент" Алексеем Сысоевым, на которой будут рассматриваться варианты прямого взаимодействия компании с ресурсоснабжающей организацией.