Организатор теракта в Хабаровском крае готовил взрыв еще в 2017 году

ХАБАРОВСК, 25 окт — РИА Новости. Обвиняемый в подготовке взрыва, который предотвратили в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края, готовил его еще в 2017 году, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Дальнего Востока.

Ранее в УФСБ Хабаровского края подтвердили, что предотвратили акцию с подрывом на одном из социальных объектов Николаевска-на-Амуре. По данным экстренных служб, обвиняемый — ранее судимый местный житель — арестован. Ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям, в том числе за изготовление взрывчатых веществ и оправдание терроризма.

"Эта история длится с прошлого года. В ноябре 2017 года на пустыре нашли похожий на взрывное устройство предмет, который потом отправили на экспертизу", — сказал собеседник.

В ноябре 2017 года, как сообщал источник РИА Новости, на пустыре у заброшенных домов нашли предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство, на место выезжали сотрудники полиции, взрывотехники, УФСБ.