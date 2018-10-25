Организатор теракта в Хабаровском крае готовил взрыв еще в 2017 году

ХАБАРОВСК, 25 окт — РИА Новости. Обвиняемый в подготовке взрыва, который предотвратили в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края, готовил его еще в 2017 году, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Дальнего Востока.
"Эта история длится с прошлого года. В ноябре 2017 года на пустыре нашли похожий на взрывное устройство предмет, который потом отправили на экспертизу", — сказал собеседник.
В ноябре 2017 года, как сообщал источник РИА Новости, на пустыре у заброшенных домов нашли предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство, на место выезжали сотрудники полиции, взрывотехники, УФСБ.