Около тысячи жителей села Волковка в Сочи остались без газа

СОЧИ, 25 окт – РИА Новости. Порыв газовой трубы в районе сочинского села Волковка произошел в среду вечером, без газоснабжения остались около 1 тысячи человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение, что произошел порыв газовой трубы высокого давления через речку Западный Дагомыс в районе села Волковка, поступило от диспетчера "Сочигоргаз" в среду в 21.30.

"Произведено отключение газа. Ремонт будет организован по факту снижения уровня реки. Без газоснабжения остались предварительно жители села Волковка, до 1000 человек, 320 домов", — говорится в сообщении.