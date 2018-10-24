В Казани в ТЦ эвакуировали около 300 человек из-за тления бумаги в урне

Наклейка Эвакуационный выход на двери торгового центра в Казани. Архивное фото

Наклейка Эвакуационный выход на двери торгового центра в Казани. Архивное фото

КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Администрация торгово-развлекательного комплекса "Парк Хаус" в Казани в среду вечером эвакуировала из здания комплекса около 300 человек из-за тлеющей в урне туалетной комнаты бумаги, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

"В 20.10 мск … поступило сообщение о сработке аварийной пожарной системы в ТРК "Парк Хаус". По прибытию пожарно-спасательного подразделения установлено, что в туалетной комнате в урне происходило тление бумаги", — говорится в сообщении.

По информации МЧС, администрацией объекта тление было ликвидировано подручными средствами. Пострадавших нет.

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений благодаря чётким действиям администрации ТРК "Парк Хаус" были эвакуированы около 300 человек", — отмечает ведомство.