В Подмосковье СК проверяет информацию о перевозе детей в багажнике

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Следователи проводят проверку по информации СМИ о перевозке детей в багажном отделении автомобиля в подмосковном городе Котельники, сообщила пресс-служба ГСУСК по Московской области.

"Двадцать второго октября 2018 года в СМИ была опубликована информация о том, что во дворе дома в городе Котельники Люберецкого района в багажном отделении автомобиля находятся двое несовершеннолетний детей. По данному сообщению СМИ следственным отделом по городу Люберцы ГСУСК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 37-летний мужчина перевозил своих четырех детей в возрасте от двух до девяти лет без специального удерживающего устройства. "Троих малолетних он перевозил в салоне автомобиля, а одного — в багажном отделении", — отмечается в сообщении.