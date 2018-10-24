ЕР просит установить виновных в падении автокрана в Нижнем Новгороде

Сотрудники МЧС на месте падения стрелы автокрана на пристрой к детсаду № 361 на улице Григорьева в Нижнем Новгороде. 24 октября 2018

Сотрудники МЧС на месте падения стрелы автокрана на пристрой к детсаду № 361 на улице Григорьева в Нижнем Новгороде. 24 октября 2018

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Член президиума генерального совета "Единой России" (ЕР), депутат Госдумы Алена Аршинова обратилась к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой установить причины и виновных в падении строительного крана на территорию детского сада в Нижнем Новгороде, сообщает пресс- служба партии.

Днем в среду на подсобное строение, расположенное на территории детского сада на улице Григорьева в Канавинском районе Нижнего Новгорода, упал автокран.

"Прошу установить причины и виновных в произошедшем, а также вернуться к вопросу об исключении в принципе возможности повторения подобных случаев", – цитирует пресс-служба ЕР слова Аршиновой.

Она добавила, что по счастливой случайности никто не пострадал, но данное происшествие могло закончиться большой трагедией.