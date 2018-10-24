КРАСНОДАР, 24 окт — РИА Новости. УГИБДД по Краснодарскому краю просит водителей отказаться от поездок по автодороге Майкоп-Туапсе в связи с тем, что мост между селом Цыпка и поселком Кирпичный разрушен в результате подтопления, сообщает региональный главк МВД.

В связи с дождями в среду в Туапсинском районе произошли подтопления, губернатор края сообщил о введении режима ЧС, эвакуации населения из двух поселений и переводе оперативных служб на усиленный режим работы.

По данным ГУ МЧС по региону, в Туапсинском районе частично затоплены посёлки Шаумян, Цыпка, Горный, Кривеньковская, город Туапсе, железнодорожные станций Гойтх и Пшиш, перегоны Туапсе-Апшеронск, участок автодороги Индюк — Кривенковская, в результате схода селей на станции Чилипси и перегоне Греческий — Кривеньковская приостановлено железнодорожное сообщение, разрушен автодорожный мост в поселке Цыпка.

"Сотрудники УГИБДД России по Краснодарскому краю предупреждают водителей о разрушении моста между селом Цыпка и поселком Кирпичный. Просьба всех водителей воздержаться от поездок в указанном направлении в связи с тем, что участок дороги полностью парализован до устранения последствий ЧС", — говорится в сообщении.