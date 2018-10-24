В Нижнем Новгороде назвали причину падения автокрана на детский сад

Сотрудники МЧС на месте падения стрелы автокрана на пристрой к детсаду № 361 на улице Григорьева в Нижнем Новгороде. 24 октября 2018

Сотрудники МЧС на месте падения стрелы автокрана на пристрой к детсаду № 361 на улице Григорьева в Нижнем Новгороде. 24 октября 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 октября — РИА Новости. Падение автокрана на детский сад в Нижнем Новгороде, по предварительным данным, произошло из-за ошибки крановщика, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Стрела автокрана упала на пристрой к детсаду № 361 на улице Григорьева в Нижнем Новгороде днем в среду. На момент происшествия в детском учреждении находились 100 воспитанников и 20 человек персонала. Никто не пострадал, эвакуация не понадобилась.

"Установлено, что кран был задействован в ремонте кровли многоквартирного жилого дома, находящегося рядом с детсадом. Капитальный ремонт дома осуществляла генподрядная организация "СТА-Столица". По предварительной версии, инцидент произошел из-за ошибки крановщика", — говорится в сообщении.

После осмотра детсада, на кровлю которого упала стрела автокрана, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил о необходимости усиления контроля за отбором подрядчиков и выполнением ими работ. Кроме того, он сообщил, что принято решение сформировать районный штаб по ликвидации последствий.

"Мы выделим необходимое финансирование из резервного фонда. Детский садик будет работать. Мы изолируем доступ к пристрою, который получил удар стрелы, и детишек распределим по другим группам. Сегодня все работы будут проведены, но пока мы не будем уверены в том, что пристрой безопасен, ни одного ребенка туда не пустят", — отметил Панов.

В Фонде капремонта Нижнего Новгорода заявили, что Ростехнадзор проведет проверку, и в отношении подрядной организации будут приняты меры. В ближайшее время "СТА-Столица" должна будет восстановить пристрой и полностью возместить ущерб.

Исполнительный директор генподрядной организации "СТА-Столица" Дмитрий Райкин подтвердил готовность ликвидировать последствия падения стрелы автокрана.

"С нашей стороны, как генподрядной организации, мы будем проводить разбирательство с субподрядной организацией, которая отвечает за производство работ, и организацией, предоставившей спецтехнику. Первоочередная задача — устранить нарушения на кровле детсада", — сказал он.