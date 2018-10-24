Чехия отзовет дипломата из Саудовской Аравии из-за убийства Хашукджи

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Чехия отзовет одного дипломата из своего посольства в Саудовской Аравии в связи с убийством оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

"В качестве дипломатической реакции (на убийство Хашукджи — ред.) Чешская Республика отзовет из Саудовской Аравии одного дипломата", — написал министр в Twitter.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.