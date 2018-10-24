В Марий Эл двух подростков задержали по подозрению в убийстве таксиста

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт — РИА Новости. Два подростка задержаны по горячим следам в Йошкар-Оле по подозрению в убийстве таксиста, с которым они не смогли расплатиться, сообщает следственное управление СК РФ по Республике Марий Эл.

Следователи возбудили уголовное дело по сообщению о безвестном исчезновении жителя Горномарийского района. Было установлено, что 48-летний мужчина работал на своем автомобиле в службе такси. Вскоре был обнаружен автомобиль, а затем и тело мужчины с ножевыми ранениями, спрятанное в лесном массиве.

"По предварительным данным, услугами такси воспользовались два местных жителя 17 и 18 лет, которые не смогли заплатить и совершили убийство. Подозреваемые по горячим следам были задержаны в Йошкар-Оле. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении регионального СУСК.