В Туапсе направили оперативную и аэромобильную группы МЧС

КРАСНОДАР, 24 окт — РИА Новости. ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщило о направлении в подтопленный Туапсинский район оперативной и аэромобильной групп.

В связи с дождями в среду в Туапсинском районе произошли подтопления, губернатор края сообщил о введении режима ЧС, частичной эвакуации населения и переводе оперативных служб на усиленный режим работы.

ГУМЧС по региону уточнило, что частично затоплены посёлки Шаумян, Цыпка, Горный, Кривеньковская, город Туапсе, железнодорожные станций Гойтх и Пшиш, перегоны Туапсе-Апшеронск, участок автодороги Индюк – Кривенковская. Также ведомство сообщило о приостановлении железнодорожного сообщения в результате схода селей на станции Чилипси и перегоне Греческий – Кривеньковская и разрушении автодорожного моста в поселке Цыпка.

"Организована работа оперативной группы Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона. К месту происшествия направлена оперативная группа Центра управления кризисными ситуациями ГУМЧС России по Краснодарскому краю. На место направлена аэромобильная группа Главного управления общим количеством 100 человек и 25 единиц техники", — сообщает спасательный главк.

Также ведомство отмечает, что всего на территории Туапсинского района в готовности к развертыванию находятся 38 пунктов временного содержания общей вместимостью более 10 тысяч человек.