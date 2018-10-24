В Перми рассмотрят дело насильника, обвиняемого в двух убийствах

ПЕРМЬ, 24 окт — РИА Новости. Следствие передало в суд материалы уголовного дела в отношении 41-летнего уроженца Удмуртии, обвиняемого в преступлении 12-летней давности, в результате которого были изнасилованы и убиты две девочки, сообщается на сайте СК Пермского края.

По версии следствия, летом 2006 года на железнодорожном вокзале станции Пермь-2 уроженец Удмуртской республики познакомился со сбежавшими из дома 13-летней девочкой и ее 12-летней подружкой. Обманом обвиняемый привел девочек в безлюдное место на территории Дзержинского района города Перми, после чего изнасиловал и убил там своих жертв.

По факту преступлений были возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ, включающим в себя изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, а также убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление.

Несмотря на тщательное расследование, более 12 лет преступления оставались нераскрытыми. Однако в ноябре 2017 года преступник был установлен, задержан и привлечен к уголовной ответственности.

"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, объем материалов уголовного дела составил 12 томов. Для выяснения обстоятельств за прошедшие годы следователем были допрошены десятки свидетелей, родственники потерпевших, назначены и проведены многочисленные судебные экспертизы, осмотры места происшествия и вещественных доказательств.