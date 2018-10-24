В Туапсе более 120 детей эвакуировали из-за сильных дождей

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Свыше 120 детей эвакуировали из двух детских садов в Туапсинском районе Краснодарского края из-за сильных дождей, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

В связи с дождями в среду в Туапсинском районе произошли подтопления, губернатор края сообщил о введении режима ЧС, частичной эвакуации населения и переводе оперативных служб на усиленный режим работы.

"В шести населенных пунктах из подтопленных домов и двух детских садов выведены более 140 человек, в том числе свыше 120 детей", — сказал собеседник агентства.