Под Белгородом проверяют причастность матери к смерти ребенка

ВОРОНЕЖ, 24 окт — РИА Новости. Следствие выясняет причастность матери восьми детей к гибели ее девятого ребенка, тело которого было найдено в понедельник в поселке Волоконовка Белгородской области, сообщает СУСК по региону.

Тело новорожденной девочки было найдено 22 октября около железнодорожных путей. По данным следствия, девочка умерла за один-три дня до того, как ее обнаружили. Причиной смерти младенца стала черепно-мозговая травма. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка.

"Проведенным комплексом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен круг лиц, проверяемых на причастность к совершению преступления. Проведенной молекулярно-генетической экспертизой установлено, что 39-летняя жительница поселка Волоконовки является матерью погибшего ребенка. Изучение личности женщины показало, что это ее девятые роды", — говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, воспитанием своих восьми детей женщина не занималась, она не работает и употребляет спиртное.

"В ближайшее время она будет допрошена в качестве подозреваемой, с ней будет проведен комплекс следственных действий и экспертиз, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", — сообщает следствие.