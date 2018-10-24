СК выясняет обстоятельства гибели двух мужчин при пожаре в Петергофе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку по факту обнаружения тел двух мужчин после пожара в строительной бытовке в Петергофе, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двух мужчин после пожара в вагончике-бытовке на Морской улице в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причина смерти не носит криминального характера.

По данным городского управления МЧС, сообщение о возгорании по адресу Морская улица, дом 4 поступило в ночь на среду в 2.03 мск. "На территории частного домовладения сгорели и разобраны бытовки. В 04.30 пожар ликвидирован", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС.