Суд признал виновным подозреваемого в гибели детей при ЧП под Астраханью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт – РИА Новости. Володарский районный суд Астраханской области в среду приговорил местного жителя к двум годам и семи месяцам лишения свободы за гибель трех детей при опрокидывании лодки, сообщает СУСК России по области.

"Приговором Володарского районного суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с запретом на управление маломерными судами сроком на 3 года", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 22 июля 2018 года местный житель, находясь в состоянии наркотического опьянения, взял у знакомого лодку типа "Южанка", чтобы переправить девять детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино. Во время переправы мужчина совершил резкий маневр, в результате чего лодка опрокинулась, и дети оказались в воде. Шестерых удалось спасти, трое детей утонули.

Дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".