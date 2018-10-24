Губернатор Краснодарского края назвал обстановку в Туапсе стабильной

КРАСНОДАР, 24 окт — РИА Новости. Эвакуированы жители двух поселений Туапсинского района, где в среду выпали обильные осадки, обстановка в территории стабильная, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В связи с дождями в среду в Туапсинском районе произошли подтопления, губернатор края сообщил о введении режима ЧС, частичной эвакуации населения и переводе оперативных служб на усиленный режим работы.

"На данный момент эвакуированы сельские поселения северной части района – Шаумянское и Георгиевское… В районе уже оказывается помощь людям. Жители этих поселений оперативно размещены в эвакуационных пунктах – администрациях, школах и гостиницах. Кроме того, в больницах будут подготовлены дополнительные места, если кому-то потребуется медицинская помощь", — цитирует губернатора его пресс-служба.

Сообщается также о создании оперативного штаба для отслеживания ситуации под руководством первого вице-губернатора края Андрея Алексеенко.

"Я хочу отметить, что обстановка в районе в целом остается стабильной, все системы оповещения сработали заблаговременно", — приводятся слова Кондратьева в сообщении.