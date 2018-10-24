В акватории Дона на судне произошел хлопок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт – РИА Новости. Один член экипажа госпитализирован после хлопка на судне при перекачке дизельного топлива в акватории реки Дон в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

По его словам, "Волга 4004" стоял под загрузку зерном в акватории реки Дон в районе улицы 1 Луговая, 17б Ростова-на-Дону.

"В насосной при перекачке дизельного топлива произошел хлопок паровоздушной смеси, без горения", — сказал он.

В результате пострадал один член экипажа, он госпитализирован. На сообщение о происшествии привлекались пожарно-спасательные подразделения ГУМЧС России по Ростовской области.