Двое пострадавших в ДТП под Воронежем остаются в больнице

ВОРОНЕЖ, 24 окт — РИА Новости. Два человека, пострадавшие при аварии с участием двух автобусов под Воронежем, продолжают лечение в больницах города, сообщил в среду РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.

Авария произошла 18 сентября в 20.20 мск на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе. Автобус Volvo, выполнявший рейс Москва — Ставрополь, стоял на обочине, водитель устранял техническую неисправность. В этот автобус врезался направлявшийся из Москвы в Карачаево-Черкесию Neoplan. Второй водитель автобуса Neoplan и три пассажира погибли на месте.

По данным департамента здравоохранения, в больницы были доставлены 14 человек, шестерым была оказана помощь на месте. Во время операции одна женщина скончалась в областной клинической больнице. До последнего времени в двух больнице оставались трое пострадавших.

"На 24.10.2018 на стационарном лечении в БСМП №10 находятся два человека. Состояние здоровья одного пациента оценивается как тяжелое. Еще один пострадавший продолжает лечение в отделении больницы, в ближайшее время планируется его выписка на амбулаторное лечение по месту жительства. Одного пациента, проходившего лечение в БСМП №10, выписали", — говорится в сообщении представителя депздрава.

По факту ДТП полиция возбудила дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.