СК предъявил обвинение директору завода "Авангард"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение директору завода "Авангард" в Гатчинском районе Ленинградской области, после взрыва на котором погибли пять человек, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Взрыв на заводе "Авангард", производящем пиротехнику, в Гатчинском районе Ленинградской области произошел в пятницу. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что пострадали 10 взрослых и один ребенок. Сообщалось о пяти погибших. По уголовному делу о взрыве на заводе было предъявлено обвинение главному инженеру предприятия, который допустил к работам в цехе пиротехнических изделий несколько человек, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков. Он отправлен под домашний арест, сообщало следствие.

По мнению следствия, данное нарушение стало возможным в связи с ненадлежащим контролем за организацией рабочего процесса со стороны директора завода.

"Следователи предъявили директору завода соответствующее обвинение и допросили по обстоятельствам дела. Мужчина полностью признал свою вину по существу предъявленного ему обвинения и сотрудничает со следствием. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — говорится в сообщении.