Пропавшие в Якутии люди вернутся домой в четверг

ЯКУТСК, 24 окт – РИА Новости. Пропавшие в Анабарском районе Якутии люди, которых спасатели нашли после четырех суток поисков, будут у себя дома к утру четверга, сообщил сообщил глава региона Айсен Николаев на своей странице в Instagram.

В среду в Анабарском районе Якутии обнаружили пропавших 18 октября местных жителей — Олега Туприна с 19-летней дочерью Кэскилээной и друга семьи Федора Спиридонова. Выяснилось, что по дороге у них сломался снегоход, поэтому им пришлось ждать помощи в охотничьей избушке в 90 километрах от села Саскылах.Всего в поисковых мероприятиях было задействовано 13 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС России — два человека и одна единица техники.

"Завтра к утру они будут дома в Юрюнг-Хае. Спасибо всем, кто участвовал в поисках, кто сопереживал и поддерживал!" — поделился Николаев в соцсети.