В Башкирии мужчина из-за ссоры с женой "заложил" бомбу в детском саду

УФА, 24 окт — РИА Новости. Житель башкирского Стерлитамака из-за бытового конфликта с супругой сообщил в полицию о том, что жена принесла в детский сад взрывное устройство, прибывшая на место полиция бомбу не нашла, и детей не пришлось эвакуировать.

По данным полиции, инцидент произошел в среду днем в башкирском городе Стерлитамак.

"По предварительным данным, произошел конфликт на бытовой почве. В ходе него муж сообщил в полицию о подозрительном предмете, который может находиться у его жены в детском саду, прибывшие на место полицейские не обнаружили опасных предметов. По данному инциденту начата проверка, по результатам будет принято процессуальное решение", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе МВД региона.

В ведомстве отметили, что детей из детского сада не эвакуировали, учреждение работает в штатном режиме.