В Югре завели дело после публикации видео с избиением девушки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 окт — РИА Новости. Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе возбудили уголовное дело по факту видеозаписи, на которой девушка-подросток избивает сверстницу, сообщил в среду Следственный комитет РФ.

Ранее агентство Ura.ru опубликовало видеозапись, на которой девушка-подросток избивает сверстницу, сидящую на асфальте и не оказывающую при этом никакого сопротивления. Одна из свидетельниц конфликта безуспешно пытается успокоить свою знакомую, а молодые люди, снимающие драку, не стараются помешать избиению, лишь комментируя за кадром происходящее. В окружном следственном управлении РИА Новости сообщили, что случай произошел летом в Ханты-Мансийске, и по данному факту проводится проверка.

"Так, следственные органы… возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ "Истязание"… По уголовному делу проводится комплекс следственных действий. В настоящее время установлены личности всех участников происшествия, они допрошены следователем СК", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи установят тяжесть вреда, причиненного пострадавшей, а также дадут правовую оценку действиям подростков и бездействию молодых людей, которые снимали происходящее на камеру.

В ведомстве напомнили, что аналогичный инцидент произошел в Свердловской области. После публикаций в СМИ о противоправных действиях в отношении сверстников со стороны группы девушек-подростков было возбуждено дело о вымогательстве, совершенном с применением насилия.

В обоих случаях, уточняется СК, следователи изучат обстановку в семьях участников конфликтов, их взаимоотношения с близкими родственниками, досуг молодых людей, проверят работу профильных служб, ответственных за профилактику девиантного поведения подростков. Специалисты также планируют выяснить, в каком объеме с несовершеннолетними работали психологи и педагоги в образовательных учреждениях.