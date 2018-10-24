Жительницу Приморья осудили за контрабанду медвежьих лап и оружия

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Ханкайский районный суд Приморского края приговорил к 3,5 годам колонии местную жительницу за участие в группе, которая планировала вывезти из России контрабанду частей животных, в том числе амурского тигра, янтарь и оружие на 50 миллионов рублей, сообщает Генпрокуратура.

В суде установлено, что в январе 2017 года иностранец создал группу для контрабанды товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС.

"Группа планировала вывезти из Российской Федерации 879 лап и 306 когтей гималайского и бурого медведей, их другие части, шкуру, скелет и когти амурского тигра, янтарь-сырец весом более 1 килограмма, оружие и боеприпасы. Изъятая таможней стоимость товара превысила 50 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

"Помимо участия в группе виновная предоставляла свое жилище для проживания и сбора соучастников, осуществляла деятельность по приобретению, хранению и перевозке товаров", — добавляет Генпрокуратура.

Уголовное дело в отношении нее рассмотрено в особом порядке из-за досудебного соглашения о сотрудничестве.

"Суд приговорил обвиняемую к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,3 миллиона рублей и с ограничением свободы на срок шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил", — отмечает Генпрокуратура.

В отношении других фигурантов уголовное дело еще расследуется.