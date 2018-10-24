Под Псковом подростка подозревают в сексуальном насилии над детьми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовные дела в отношении 15-летнего жителя Псковской области, подозреваемого в сексуальном насилии над двумя детьми из соседнего района, сообщает в среду СУСК РФ по региону.

"По версии следствия, 19 и 20 октября 2018 года предполагаемый злоумышленник дважды приходил в дом проживающих в сопредельном районе малолетних потерпевших, пока родители последних отсутствовали дома, где совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении.

Подросток подозревается в совершении двух преступлений по статье "насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Как уточняет региональное следственное управление, сейчас он задержан в процессуальном порядке. В ближайшее время следователи планируют предъявить подростку обвинение и обратиться в суд с ходатайством об его аресте.