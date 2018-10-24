Суд признал заочный арест владельца фирмы-подрядчика "Роскосмоса" законным

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на заочный арест владельца строительной компании "Инженерные системы", являющейся подрядчиком Роскосмоса, Сергея Сластихина по обвинению в крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: решение Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", — огласила решение судья Лариса Полякова.

Его защиту осуществлял адвокат по назначению.

Басманный суд Москвы в сентябре заочно избрал Сластихину меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он был объявлен в международный розыск.

По данным РБК, Сластихин фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных со стройками Роскосмоса, ущерб по которым может составить сотни миллионов рублей.