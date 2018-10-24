На Ямале в ДТП попала машина скорой помощи с роженицей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 окт — РИА Новости. Машина скорой помощи, перевозившая роженицу, попала в ДТП на перекрестке в Ноябрьске (ЯНАО), женщина не пострадала, сообщается в среду на сайте городской станции скорой помощи.

Уточняется, что "скорая" с включенными мигалками везла жительницу города в перинатальный центр с экстренными родами.

"Во время движения через перекресток улиц Республики — 60 лет СССР в автомобиль скорой помощи врезался автомобиль Renault Duster. Водителю скорой помощи удалось совершить маневр, позволивший минимизировать последствия происшествия. Роженица во время ДТП не пострадала", — говорится в сообщении.

По информации медиков, за ней оперативно направили вторую машину скорой помощи. Как уточняется на сайте местного телеканала "Ноябрьск 24", женщину благополучно доставили в роддом.