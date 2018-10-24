Совфед обсудит с Минприроды ситуацию с работой "Электроцинка"

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк. Архивное фото

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк. Архивное фото

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Совет Федерации обсудит с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным на следующем пленарном заседании 7 ноября ситуацию с работой в Северной Осетии завода "Электроцинк", на котором произошёл пожар в ночь на 21 октября; такое решение было принято по предложению сенатора от республики Арсена Фадзаева.

"Предлагаю дать протокольное поручение аграрному комитету Совета Федерации запросить министерство природных ресурсов о соответствии деятельности завода требованиям экологической безопасности", — сказал Фадзаев на заседании СФ.

По его словам, после пожара на заводе во Владикавказе возникла "небольшая паника", люди уезжали из города с детьми, а на следующий день на центральной площади собравшиеся горожане потребовали закрытия завода.

"Многие говорят, что за последние 10 лет увеличилось число онкологических больных в республике из-за работы завода", — сказал сенатор.

По его словам, до заседания Совфеда 7 ноября у главы Минприроды "достаточно времени", чтобы подготовить информацию о соответствии "Электроцинка" требованиям экологической безопасности.

Пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе вспыхнул в ночь на воскресенье. Первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 4,5 тысячи "квадратов". При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. Работа завода после пожара приостановлена. Решение о возобновлении его работы будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", в который входит предприятие.