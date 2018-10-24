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Суд назначил экологическую экспертизу полигона "Ядрово" в Подмосковье

(обновлено: 14:16 24.10.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПолигон Ядрово. Архивное фотоПолигон Ядрово. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области назначил экологическую экспертизу полигона твердых бытовых отходов "Ядрово" в деле по иску администрации подмосковного Волоколамска, требующей прекратить вывоз мусора на полигон и рекультивировать его территорию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Полигон твёрдых бытовых отходов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Суд удовлетворил ходатайство истца. Проведение экспертизы поручено ООО "Экспертно-консалтинговое бюро имени Матвеева". Результаты исследования должны быть представлены в суд до 22 декабря. На время экспертизы суд приостановил производство по делу.

Перед экспертами суд поставил несколько вопросов, призванных оценить воздействие полигона на объекты окружающей среды — почву, воду, атмосферный воздух, растительность. В частности, суд просит экспертов установить, превышен ли допустимый уровень содержания вредных веществ в почве, воде, воздухе, и, если превышен, имеется ли причинно-следственная связь с деятельностью полигона.

Суд также просит определить, причинен ли вред окружающей среде, является ли он существенным и в чем выражается, имеются ли долгосрочные последствия причинения вреда, возможно ли восстановление исходного состояния объектов окружающей среды и какие мероприятия для этого требуются. Кроме того, суд просит экологов ответить на вопросы, возможна ли безопасная эксплуатация полигона и может ли прекращение деятельности полигона причинить больше вреда, чем его эксплуатация.

На заседании в четверг представитель ответчика ООО "Ядрово", оператора полигона ТБО, возражал против назначения экспертизы. По его словам, отсутствие причинения вреда установлено судами общей юрисдикции. "Никакой вред не причинен… Пятнадцать исковых заявлений… Везде сказано: нет вреда", — сказал ответчик, не уточнив, какие судебные разбирательства имеет в виду. Он также заявил, что администрация Волоколамска не является надлежащим истцом.

Завод по переработке пластика. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Иск поступил в суд в июне. Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

Начальник отдела Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Евгений Надыршин в июне сообщал РИА Новости, что проверка по полигону "Ядрово" находится на постоянном контроле Генпрокуратуры, которая не позволила отказать в возбуждении уголовного дела.

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