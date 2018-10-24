В Дагестане один человек погиб при обвале грунта

МАХАЧКАЛА, 24 окт – РИА Новости. Один человек погиб при обвале грунта при прокладке водопровода в Табасаранском районе Дагестана, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС по республике.

Ранее РИА Новости сообщили в ведомстве, что грунт обвалился во время работ по прокладке водопровода в Табасаранском районе Дагестана в населенном пункте Джульджаг, есть пострадавшие, организованы спасательные работы.

"Спасатели извлекли из-под завалов тело одного человека, по имеющейся информации ведомства под завалами находится еще один человек", — отметил собеседник.

Поисково-спасательные работы продолжаются.