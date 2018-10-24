СК назвал возможную причину ЧП на газопроводе во Владимирской области

ВОРОНЕЖ, 24 окт — РИА Новости. Следствие выяснило, что ЧП на газопроводе во Владимирской области могло произойти в результате скачка подачи газа под повышенным давлением, сообщает региональное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что порыв магистрального газопровода диаметром 1200 миллиметров произошел в 07.25 мск возле населенного пункта Адино Меленковского района Владимирской области. На месте порыва загорелся факел высотой 20 метров. По данным управления МЧС региона, огнем были повреждены три гектара леса. К восьми часам магистральный газопровод перекрыли, транспортировка газа велась по резервной линии, газоснабжение потребителей нарушено не было.

"Проводится доследственная проверка по факту порыва и возгорания магистрального газопровода в районе деревни Адино Меленковского района по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)", — говорится в сообщении.

По данным, следствия, в результате порыва подземные коммуникации газопровода размером около 50 метров выбросило на поверхность, от утечки газа на площади радиусом около 100 метров начался пожар, в результате которого сгорело не менее 4 гектар леса.

"Силами МЧС возгорание локализовано, пожар ликвидирован. По предварительной версии, при подаче газа с магистрального газопровода Рязани произошел скачок подачи под повышенным давлением, что и могло стать причиной произошедшего", — отмечает следствие.

СК также информирует, что кроме поврежденного участка газопровода и леса "иных разрушений не зафиксировано".