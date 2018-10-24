Обвиняемого в убийстве школьницы в Чите трижды привлекали за насилие

КРАСНОЯРСК, 24 окт — РИА Новости. Алексей Фирулев, обвиняемый в убийстве 12-летней школьницы в Чите, ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за сексуальное насилие, сообщает СУСК Забайкальского края.

Ранее СК сообщил, что 12-летняя школьница пропала 19 октября в Чите по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело об убийстве и передано в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК. В ночь на 23 октября был задержан подозреваемый в убийстве. Сотрудники полиции нашли тело ребенка на автостоянке, где он работал. Обвиняемому предъявлено обвинение в убийстве.

В среду суд заключил под стражу обвиняемого до 22 декабря.

"Следователи ходатайствовали об избрании самой суровой меры пресечения в связи с тем, что Фирулев не имеет места жительства, а также паспорт. Кроме того, Фирулев ранее уже трижды привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности. Суд учел упомянутые доводы следствия, а также, что Фирулев может скрыться или уничтожить следы преступления", — говорится в сообщении.