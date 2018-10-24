СК проверит сообщение об обрушении эскалатора в московском торговом центре

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Следователи поводят проверку по информации об обрушении эскалатора в московском торговом центре, расположенном на улице Кировоградская, пострадавших нет, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.
"Организована доследственная проверка по сообщению СМИ об обрушении эскалатора в торговом центре. В рамках проверки следователи изучат техническую документацию, допросят сотрудников центра, отвечающих за эксплуатацию подъемного устройства", — сказала она.