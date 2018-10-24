СК проверит сообщение об обрушении эскалатора в московском торговом центре

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Следователи поводят проверку по информации об обрушении эскалатора в московском торговом центре, расположенном на улице Кировоградская, пострадавших нет, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

Она пояснила, что в СМИ было опубликовано сообщение о том, что в торговом центре, расположенном по улице Кировоградской в городе Москве, на одном из этажей произошло обрушение эскалатора. В результате инцидента граждане не пострадали.

"Организована доследственная проверка по сообщению СМИ об обрушении эскалатора в торговом центре. В рамках проверки следователи изучат техническую документацию, допросят сотрудников центра, отвечающих за эксплуатацию подъемного устройства", — сказала она.