Во Владимирской области загорелся магистральный газопровод

ВОРОНЕЖ, 24 окт — РИА Новости. Более 30 человек работают над ликвидацией последствий возгорания магистрального газопровода возле деревни Адино во Владимирской области, сообщает в среду главное управление МЧС по региону.

"В 07.25 (мск) в 1,5 километре от населенного пункта Адино Меленковского района произошел порыв магистрального газопровода диаметром 1200 миллиметров с последующим факельным горением на высоту 20 метров", — говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Как информируют энергетики, транспортировка газа осуществляется по резервной линии, газоснабжение потребителей не нарушено.

По данным главного управления МЧС области, удаленность от деревни Адино составляет 7 километров, угрозы населенному пункту нет.

"Погибших и пострадавших нет. По состоянию на 08.00 (мск) магистральный газопровод был перекрыт. В 08.15 (мск) открытого горения нет", — сообщают спасатели.

По их данным, на месте работают сотрудники МЧС, газовые службы и лесники.

"Привлекается группировка в количестве 32 человек и 12 единиц техники, от МЧС — 11 человек и 5 единиц техники", — информирует ГУМЧС.