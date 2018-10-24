В Сургуте восемь человек пострадали в ДТП с участием трех автомобилей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 окт — РИА Новости. Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Сургуте (ХМАО), сообщает в среду региональное управление ГИБДД.
"В результате ДТП водители Toyota и Nissan, а также пассажир Nissan, юноша 2000 года рождения, пассажир BMW, женщина 1978 года рождения, пассажиры Toyota, женщина 1984 года рождения и трое детей в возрасте одного, двух и семи лет, получили телесные повреждения", — говорится в сообщении ведомства.
По информации ГИБДД, пострадавшие дети находились в салоне иномарки без специальных удерживающих устройств и не были пристегнуты ремнями безопасности.