С начала года при ЧС в Сибири были спасены свыше 14 тысяч человек

НОВОСИБИРСК, 24 окт — РИА Новости. Свыше 14 тысяч человек были спасены в нынешнем году при чрезвычайных ситуациях, возникавших в Сибирском федеральном округе (СФО), сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"С начала года силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций округа реагировали на более чем 23 тысячи оперативных событий, спасено более 14 тысяч человек, во время паводков и пожаров оказана адресная помощь свыше 5,5 тысячам человек", — сказал Патрушев в среду в Новосибирске на выездном совещании по вопросам безопасности в СФО.