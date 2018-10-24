Суд начнет слушания по делу о гибели детей при ЧП с лодкой под Астраханью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт – РИА Новости. Володарский районный суд Астраханской области в среду приступит к слушанию дела местного жителя, обвиняемого в гибели троих детей, утонувших при опрокидывании лодки, следует из информации на сайте суда.

"Назначено судебное заседание. Дата – 24 октября 2018 года, 14.00", — говорится в разделе судебного делопроизводства.

По версии следствия, вечером 22 июля житель Астраханской области в состоянии наркотического опьянения взял у знакомого лодку, чтобы переправить девятерых детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино. Во время переправы мужчина совершил резкий маневр, из-за чего лодка опрокинулась, и дети оказались в воде. Шестерых удалось спасти, трое детей утонули.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В начале октября дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обвиняемый является сыном главы села Калинино.