Суд рассмотрит жалобу на заочный арест владельца подрядчика "Роскосмоса"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Мосгорсуд в среду проверит законность заочного ареста владельца строительной компании "Инженерные системы", являющейся подрядчиком Роскосмоса, Сергея Сластихина по обвинению в крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 12.15.

Басманный суд Москвы в сентябре заочно избрал Сластихину меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он был объявлен в международный розыск.

По данным РБК, Сластихин фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных со стройками Роскосмоса, ущерб по которым может составить сотни миллионов рублей.