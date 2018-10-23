Двое пострадавших в ДТП под Рязанью находятся в реанимации

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Двое пострадавших в столкновении микроавтобуса с водовозом в Рязанской области находятся в тяжелом состоянии в реанимации, сообщила РИА Новости во вторник представитель регионального минздрава.

Ранее на сайте ГУ МЧС РФ по Рязанской области сообщалось, что ДТП произошло в 17.40 мск на 162 километре автодороги М-5 "Урал" в Рыбновском районе Рязанской области. По информации регионального УМВД, столкнулись водовоз и микроавтобус Citroen с пассажирами, двигавшиеся со стороны Московской области в попутном направлении, пострадали девять человек.

"На месте аварии работали две бригады Рыбновской районной больницы. Они госпитализировали с места происшествия девять пострадавших. Все они были доставлены в областную клиническую больницу. В настоящее время там остаются трое, двое из них в реанимации – их состояние ближе к тяжелому", — сказала собеседница.

Трех пациентов медики направили в больницу скорой медицинской помощи, у них состояние средней и легкой степени тяжести. Еще один пострадавший был направлен на консультацию и, возможно, для дальнейшего лечения, в областную клиническую больницу имени Семашко, уточнила собеседница. Еще двух пострадавших после осмотра медики отпустили домой.