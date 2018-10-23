Под Рязанью КамАЗ столкнулся с микроавтобусом

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. ДТП с участием микроавтобуса и "Камаза" произошло на 162 километре автодороги М-5 "Урал" в Рязанской области, есть пострадавшие, сообщается на сайте областного ГУ МЧС России.

"Двадцать третьего октября в 17 часов 40 минут поступила информация о ДТП на 162 километре федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" в Рыбновском районе. По уточненной информации, произошло ДТП с участием микроавтобуса Citroen и грузового автомобиля "Камаз". Имеются пострадавшие", — говорится в сообщении.

В ликвидации последствий ДТП приняли участие пожарный автомобиль, три человека личного состава Государственной противопожарной службы, спасательный автомобиль и четыре человека аварийно-спасательной службы Рязанской области, отмечается в сообщении.