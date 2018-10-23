В Петербурге осудили полицейских, изъявших оргтехнику фирмы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Петродворцовый районный суд Петербурга во вторник приговорил к условным срокам двух оперативников экономической полиции и стажёра уголовного розыска, которые потребовали у коммерческой организации 400 тысяч рублей за возврат компьютерной техники и паспортов иностранных сотрудников, изъятых под предлогом якобы допущенных фирмой нарушений, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Суд признал виновными в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Петродворцовому району Петербурга Игоря Герасимова, старшего оперуполномоченного того же отдела Дмитрия Фалина, а также стажера оперуполномоченного группы уголовного розыска 85 отдела полиции ОМВД России по Петродворцовому району Александра Зиму. Обвиняемые вину не признали, просили суд их оправдать.

"Суд назначил наказание: Герасимову в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года. Фалину — в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года. Зиме — в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года", — говорится в сообщении.

По данным ОПС, в октябре 2014 года Зима позвонил в службу "02", представился вымышленным лицом и сообщил, что ООО "ЭГК Мастер" якобы занимается незаконной предпринимательской деятельностью и незаконно использует труд иностранных граждан, фактически такими данными не располагая. На основании ложно поданной заявки Герасимов и Фалин зашли в помещения, занимаемые организацией, произвели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяли всю компьютерную технику организации, а также паспорта и иные документы шести иностранных граждан, которые впоследствии вернули, не проводя никакой проверки подлинности документов и законности нахождения указанных иностранных граждан на территории РФ.

"За возврат изъятого имущества требовали передачи им денежных средств в размере не менее 400 тысяч рублей, указав, что при отрицательном ответе, в силу занимаемой должности, могут воспрепятствовать нормальным условиям осуществления предпринимательской деятельности путем инициирования проверок по надуманным основаниям", — говорится в сообщении.

ОПС отмечает, что действия обвиняемых "существенно нарушили основные принципы и задачи по защите прав и законных интересов юридических лиц, являющиеся приоритетным направлением развития современного российского общества и государства".