Под Астраханью эвакуировали жильцов из домов вблизи возгорания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт – РИА Новости. Спасатели эвакуировали 85 человек из домов, расположенных поблизости от рынка "Хитрый", загоревшегося в городе Ахтубинске Астраханской области, из-за задымления, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.

Сообщение о пожаре в торговом павильоне на рынке по адресу ул. Нестерова, 6 поступило в 18.40 (17.40 мск). Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен третий номер. В 19.55 (18.55 мск) пожар был локализован. Никто не пострадал.

"Проведена эвакуация из соседних жилых строений 85 человек. Они размещены в школе номер 8, организовано горячее питание", — сказал он, подчеркнув, что эвакуация проводилась из-за задымления. На месте работает оперативный штаб.