Под Астраханью локализовали крупный пожар на рынке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в торговом павильоне на рынке "Хитрый" в городе Ахтубинске Астраханской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.

Сообщение о пожаре в торговом павильоне на рынке по адресу ул. Нестерова, 6 поступило в 18.40 (17.40 мск). Площадь возгорания составляла более 1 тысячи квадратных метров, позже она увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен третий номер. Сообщалось, что никто не пострадал.

"В 19.55 (18.55 мск) пожар локализован", — сказал он, уточнив, что локализация была на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

Пожар тушат 45 человек и 12 единиц техники.