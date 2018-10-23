Пострадавшие в ДТП с автобусом в Петербурге получат страховые выплаты

ДТП с участием маршрутного автобуса с двумя легковыми автомобилями в Санкт-Петербурге. 22 октября 2018

ДТП с участием маршрутного автобуса с двумя легковыми автомобилями в Санкт-Петербурге. 22 октября 2018

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пассажиры автобуса, пострадавшие при ДТП с его участием в Санкт-Петербурге, могут получить выплаты от ВСК, где была застрахована ответственность перевозчика, сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Ранее во вторник десять человек получили травмы после того, как автобус протаранил стоявшую на остановке маршрутку в Петербурге. ДТП произошло около 08.50 у дома 18 по Индустриальному проспекту.

"Согласно данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в САО "ВСК". Страховщик подтвердил наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты", — говорится в сообщении союза.