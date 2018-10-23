Под Саратовом школьники избили семиклассницу

САРАТОВ, 23 окт — РИА Новости. Школьники в городе Балаково Саратовской области избили ученицу седьмого класса, предположительно, из-за негативного комментария в соцсети об игре хоккейной команды области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.

Жительница Балаково на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в понедельник выложила видеоролик, на котором видно толпу подростков во дворе многоквартирного дома, которые используют грубую нецензурную лексику, а после того, как они увидели, что их снимают на камеру мобильного телефона, ушли с этого места, вступив в перепалку с автором ролика. Сама автор ролика за кадром комментирует видео: "Вот так балаковские дети проводят свое время свободное, кто с кем. Только что была драка, девушка накинулась на другую девушку и била ее". На другом ролике автор отмечает, что подростки далеко не ушли, переместившись на другую площадку и продолжив "разборки".

По предварительным данным прокуратуры, в понедельник между 15.00 (14.00 мск) и 16.00 между 13-летней потерпевшей и группой школьников, среди которых были как ее сверстники, так и дети из старших классов, произошел конфликт, предположительно, из-за негативного комментария семиклассницы про одну из хоккейных команд области в соцсети.

"По предварительным данным, в ходе конфликта школьники нанесли телесные повреждения 13-летней девочке. Позднее от матери ребенка поступило заявление в полицию о привлечении к ответственности подростков, причинивших ее дочери травмы", — сказала представитель прокуратуры.

Она уточнила, что круг участников драки устанавливается. По ее словам, среди подростков были как ученики школы в городе Балаково, в которой учится потерпевшая, так и ученики другой школы.

В прокуратуре отметили, что по факту инцидента местный отдел полиции проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. "Одновременно прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будут выясняться причины и условия, способствовавшие данным обстоятельствам. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.