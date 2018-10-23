В Якутии четвертые сутки ищут людей, пропавших на снегоходах

ЯКУТСК, 23 окт – РИА Новости. Четвертые сутки в Якутии продолжаются поиски людей, пропавших на снегоходах между селами Анабарского района, во вторник спасатели обнаружили следы, предположительно, принадлежащие пропавшим, сообщает пресс-служба главного управления МЧС Якутии.

Вечером 18 октября местный житель Олег Туприн с 19-летней дочерью и своим другом, уроженцем Красноярского края, выехали на двух снегоходах из села Саскылах в сторону села Юрюнг-Хая. Охотники-промысловики много раз следовали по данному маршруту, поэтому не взяли с собой спутниковые телефоны. Расстояние между селами составляет 160 километров.

По информации Единой дежурной диспетчерской службы Анабарского района, наземные поиски пропавших ведутся на восьми буранах и одном вездеходе. Также на поиски по маршруту Юрюнг-Хая — Саскылах привлекался вертолет МИ-8 дочерней компании "Алроса" — "Алмазы Анабара". Поиски положительных результатов не дали.

В ЕДДС сообщили, что в среду вертолет компании снова вылетит на поиски людей.

"В местности "Ариан" обнаружены следы снегохода "Буран", предположительно, того, на котором передвигались пропавшие, ведется поиск по следу", — отметили в МЧС Якутии.