Мосгорсуд признал арест фигурантки дела "Нового величия" незаконным

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Мосгорсуд признал незаконным майское решение суда об аресте Марии Дубовик, обвиняемой в участии в экстремистской организации "Новое величие", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Дубовик была арестована в мае этого года. Позднее суд по ходатайству следователя перевел ее и еще одну фигурантку дела — Анну Павликову — под домашний арест. Уже после этого кассационная жалоба на арест дошла до президиума Мосгорсуда, который направил этот вопрос на пересмотр.

"Суд постановил: решение Дорогомиловского районного суда об избрании Дубовик меры пресечения в виде ареста изменить, избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста", — огласила решение судья Елена Аграрова.

В ходе суда адвокат Дубовик Максим Пашков настаивал на том, что обжалуемое постановление изначально было вынесено безосновательно. Он подкрепил свои доводы разъяснениями пленума Верховного суда РФ. Прокурор в свою очередь попросила суд оставить решение суда без изменений, ссылаясь на то, что девушка так или иначе была переведена под домашний арест в августе.

Аналогичное решение Мосгорсуд в начале октября вынес в отношении Павликовой. В сентябре Дорогомиловский суд Москвы продлил девушкам домашний арест до 13 декабря.

Десять участников движения "Новое величие" арестовали в марте 2018 года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. По информации РБК, матери обвиняемых по делу — Анны Павликовой и Марии Дубовик — записали видеообращение к президенту, где призвали прекратить преследование своих дочерей. Дорогомиловский суд 16 августа изменил девушкам меру пресечения на домашний арест. В данный момент в СИЗО находятся четверо фигурантов дела.